Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, wurde ein 50-jähriger Mann in der Nacht auf Dienst gegen 3 Uhr in seiner Wohnung in Spittal an der Drau von zwei Männern zusammengeschlagen. Die Beschuldigten, ein 30-jähriger Mann aus Villach sowie ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau, haben das Opfer dabei schwer misshandelt und genötigt. Das Tatmotiv ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Dienstag um 17 Uhr begab sich der 50-jährige Spittaler aufgrund seiner Schmerzen selbstständig ins Krankenhaus Spittal an der Drau und erstattete in weiter Folge Anzeige über den Polizeinotruf. Nach ersten Erhebungen durch die Beamten der Polizei Spittal an der Drau konnten beide Täter ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden.

Am Freitag wurden beide Beschuldigten zum Tathergang einvernommen. Dabei zeigte sich einer der Täter teilgeständig. Die Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.