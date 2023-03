Es sind drei "Quellen", die online eine regionale Zeitreise ermöglichen. Zwei davon erscheinen jährlich auch in Kalenderform: "Spittal in alten Ansichten" und die "Gailtaler Zeitbilder" erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Die monatlichen Motive wecken Erinnerungen: an die alte Bäckerei, das ursprüngliche Holzhaus oder an eine Eisfläche, die sich heutzutage fast nicht mehr bildet.