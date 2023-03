In der Stadtgemeinde Hermagor darf man sich über eine neue Rechtsanwältin freuen. Coleta Bischof wurde kürzlich von Gernot Murko, Präsident der Rechtsanwaltskammer, feierlich angelobt. Ihre Ausbildung absolvierte Bischof in ihrer Heimatstadt Wien.

Mit ihrem aus Oberkärnten stammenden Partner hat sich die 31-Jährige im Herbst des Vorjahres für Kärnten als neuen Lebensmittelpunkt entschieden, und die Bewerbung bei den Rechtsanwälten Marion und Walter Vasoll in der Egger Straße 19 in Hermagor verlief erfolgreich. Dort ging sie kürzlich eine Kooperation ein. Zivilrecht, im Besonderen Ehe-, Erbrecht, Schadenersatz- sowie Gesellschaftsrecht sind ihre Spezialgebiete. Ihre Beratungen führt sie auch in Englisch und Spanisch durch. "Die Entscheidung nach Kärnten zu gehen, war richtig. Hier fühle ich mich sehr wohl und habe die idealen Bedingungen für meine Hobbys Klettern und Golfen", sagt Bischof.

Noch ein Detail: Mit Bischof hat sich der Frauenanteil unter den Anwälten in Hermagor auf 50 Prozent erhöht. Es gibt zwei Anwältinnen und zwei Anwälte. In Spittal gibt es nur eine Rechtsanwältin und elf Kollegen, was einen Frauenanteil von acht Prozent bedeutet.