"Eine Arbeitsstelle zu haben, war unser großer Wunsch"

Mit Fotos. Regina Penker und Klemens Schützinger sind die ersten Klienten der Lebenswelt St. Antonius, die regelmäßig in Betrieben außerhalb der Einrichtung mitarbeiten: am Moserhof in Penk und bei Adeg in Zlan.