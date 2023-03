Am 28. April ist es soweit, die 23. Amadeus Austrian Music Awards (AAMA) werden im Wiener Volkstheater verliehen - und das in insgesamt 13 Kategorien.

Vergeben werden die Amadeus Awards in insgesamt 14 Kategorien, wobei sich die Nominierungen je zur Hälfte aus den Verkaufszahlen sowie der Wertung einer Fachjury zusammensetzen. Über die Gewinner bestimmen je zu einem Drittel die Fans mittels Onlinevoting sowie Jury und Musikverkäufe. Besagtes Voting läuft noch bis 20. März.

Dicht gedrängt präsentiert sich das Nominiertenfeld. Mit Mira Lu Kovacs, Pizzera & Jaus, RAF Camora & Bonez MC sowie Wanda haben gleich vier Acts jeweils drei Gewinnchancen und liegen damit in Führung. Auf zwei Nennungen haben es sogar neun Künstlerinnen und Künstler gebracht.

Unter ihnen finden sich auch zwei bekannte Namen aus Kärnten. Melissa Naschenweng und die Nockis treten in gleich zwei Kategorien gegeneinander an - und zwar in "Album des Jahres" ("Glück" von Melissa Naschenweng, "Ich will dich" von den Nockis) sowie in "Schlager/Volksmusik". Auf den sozialen Netzwerken bemühen sich beide bereits um die Gunst ihrer Fans und deren Stimmen - denn abgestimmt werden kann einmal pro Tag.

Zudem hoffen zwei weitere Kärnten auf einen der begehrten Musikpreise. In der Kategorie Jazz/World/Blues sind "Pixner, Gansch, Kranzelbinder, Delago & Radio String Quartet" nominiert, am Kontrabass steht dabei der Klagenfurter Lukas Kranzelbinder.

Und Oskar Haag - ebenfalls aus Klagenfurt - ist für den FM4-Award, der im Rahmen des Amadeus verliehen wird, als Newcomer nominiert, über ihn kann aber bei diesem Voting nicht abgestimmt werden, sondern direkt auf der FM4-Website.