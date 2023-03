Es ist eine bemerkenswerte Personalrochade in der Kärntner Industrie. Geschäftsführer Arthur Primus verlässt den Kunststoffbehälter-Produzent Europlast in Dellach im Drautal und wechselt zur Wild-Gruppe nach Völkermarkt, die im Medizintechnikbereich und in optischen Technologien tätig ist. Wild-Vorstand Josef Hackl geht mit 65 Jahren im April in Pension. Primus übernimmt an der Seite von CTO Wolfgang Warum und CFO Michael Wratschko das Steuer der Wild-Gruppe, die zur Liaunig Industrieholding gehört. Er wird für Produktrealisierung zuständig sein. Schon von 2006 bis 2011 war der 50-jährige Möllbrückner Primus bei Wild als Leiter des Geschäftsbereichs Medizintechnik tätig. "Meine positiven Erinnerungen speziell an die erfolgreiche Entwicklung dieses Geschäftsbereichs haben mir die Entscheidung zurückzukehren leicht gemacht. Wild ist eine Perle in der österreichischen Unternehmenslandschaft. Die Produkte sind für hochspezialisierte Nischenplayer extrem spannend", so Primus über seine neue Aufgabe.