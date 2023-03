Skifans aus der Region aufgepasst, es ist wieder soweit: "Der Glockner – Das Rennen" feiert sein Comeback und soll noch steiler, schneller und anspruchsvoller werden als die Rennen zuvor. "Es wird einfach nur legendär", freut sich Melanie Steiner von den Bergbahnen in Heiligenblut, die am Samstag 60 Hobby-Ski-Rennläufer aus der Region am Start begrüßen wird. Die Startplätze waren limitiert. Man kann sich noch auf die Warteliste setzen lassen.