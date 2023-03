Totgesagte leben länger. Zu dieser Gattung zählt auch der MPreis-Supermarkt auf dem Hauptplatz in Spittal - zumindest bisher. Das Tiroler Unternehmen hat schon im Herbst 2020 angekündigt, die Filiale im Frühjahr 2021 zu schließen. Schließlich hat man sich in Nordtirol aber doch anders entschieden. Die Filiale gibt es noch immer. Mit 6. Mai 2023 soll aber tatsächlich Schluss sein. Das hat die MPreis-Geschäftsführung in einer Anfrage bestätigt: "Im Zuge der Standortoptimierung wird das MPREIS Filialnetz laufend analysiert und bewertet. Einzelne Standorte werden hierbei vergrößert, überhaupt neu gebaut oder im Ausnahmefall auch geschlossen. Die Schließung betrifft auch den Standort in Spittal."