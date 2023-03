Dass die Grünen dafür sorgen wollen, dass in Kärnten die Energiegewinnung aus Windkraft vorangetrieben wird, ist nichts Neues. In der Elefantenrunde des ORF am Dienstagabend unterstrich Spitzenkandidatin Olga Voglauer ihren Standpunkt noch einmal: "Wir werden Wind, Wasser und die Sonne brauchen. Die schicken keine Rechnung." Die eigentliche Frage von Moderatorin Susanne Schnabl wollte Voglauer aber nicht sofort beantworten, die Frage nach konkreten Standorten.