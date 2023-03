Es ist ein Heizwerk, fast schon mit Oldtimer-Charakter, das erste bäuerliche Biomasseheizwerk Oberkärntens. Auf der Ebnerwiese über Spittal wird die dortige Siedlung mit Fernwärme versorgt. Die Gründerväter Martin Ertl und Josef Wilscher hielten es dreißig Jahre lang am Laufen. Und es wird noch Jahrzehnte für erneuerbare Energie sorgen, denn mit Jahresanfang wurde das Heizwerk an die Frühauf Thermocycling GmbH verkauft. Diese kündigt gegenüber der Kleinen Zeitung an, 500.000 Euro investieren zu wollen.