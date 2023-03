Wie die Kleine Zeitung berichtete, schließt das Selbstbedienungsrestaurant in der Kastner&Öhler-Filiale (K&Ö) in der Tiroler Straße zur Wochenmitte. Seitens der K&Ö Mode GmbH, die das Lokal in Spittal seit mittlerweile 44 Jahren betreibt, heißt es, sich die Entscheidung keinesfalls leicht gemacht zu haben: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Personal sowie die extreme Steigerung der Energie- und Rohstoffpreise verbunden mit notwendigen, anstehenden Investitionen haben uns jedoch gezwungen, unsere Gastronomiefläche in der Filiale Spittal aus wirtschaftlichen Gründen dauerhaft zu schließen."