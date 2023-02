"Es ist so eingetreten, wie ich es vermutet habe", sagt Kurt Felicetti, Bürgermeister von Reißeck (SPÖ). "Der Straßenabschnitt Napplach wird nicht wie angekündigt saniert, aber genau da ist der Leidensdruck am höchsten", so Felicetti weiter. Wie Anfang Februar berichtet, kämpften die Bürger mittels Unterschriftenliste für die Asphaltierung der Mölltalstraße zwischen Napplach und Penk.