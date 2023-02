Das Kaufhaus Kastner & Öhler trennt sich in Spittal von seinem gastronomischen Angebot. Im "Feinspitz" im ersten Stock des Gebäudes in der Tiroler Sraße wird am 28. Februar das letzte Mal ausgekocht. Seitens des Unternehmens ist eine Stellungnahme gegenüber der Kleinen Zeitung noch ausständig. Filialleiter Hans-Jörg Deutschbein verweist auf eine in Graz getroffene Vorstandsentscheidung.