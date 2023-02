War der Start frühmorgens am vergangenen Freitag noch trüb, regnerisch und geprägt von Anspannung und Nervosität, so konnten sich die Tänzerinnen und Tänzer von "Fusion Squad" mit Trainer El Vasi schon am frühen Abend über zweimal Gold und einmal Silber freuen. Denn Vasilica Iancu hat es beim "Dance Star Qualifier" in Slowenien geschafft mit insgesamt vier Performances die erste Hürde bravourös zu meistern. Mit allen Darbietungen gelang der Einzug in die World Masters.

Trainiert werden die Kinder und Jugendlichen vom Profitänzer selbst. "Für mich steht die persönliche und tänzerische Entwicklung der Kinder im Vordergrund. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich bin sehr stolz auf meine Schülerinnen und Schüler", so der Choreograf El Vasi.

Die Ergebnisse

Das World Dance Masters 2023 ist eine Riesenveranstaltung mit über 7000 Tänzerinnen und Tänzern, die aus allen Ecken der Welt anreisen, um von 17. bis 21. Mai die Elite des Tanzsportes zu küren.