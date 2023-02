Mehr Glück als Verstand hatte in der Nacht auf Sonntag ein 16-Jähriger aus dem Spittal an der Drau. Alkoholisiert und ohne im Besitz einer Lenkberechtigung zu sein, nahm der junge Mann gegen 1.30 Uhr ein Fahrzeug in Betrieb. Auf der Gemeindestraße in Mühldorf, Bezirk Spittal, kam er links von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte über die Böschung in Richtung Möll und touchierte dabei mehrere Bäume am Flussufer.

"Das Fahrzeug blieb anschließend in der Böschung hängen", heißt es am Sonntag vonseiten der Polizei. Durch den Unfall wurden die Front- und Seitenairbags ausgelöst. Am Pkw entstand Totalschaden. Der 16-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus Spittal gebracht.