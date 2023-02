Jetzt ist es spruchreif: In Rangersdorf wird jenes Kraftwerksprojekt, welches schon lange in der Warteschleife steht, in absehbarer Zeit umgesetzt. Das Kleinkraftwerk entsteht am Lamnitzbach und soll über eine Leistung von 1,2 Megawatt verfügen und pro Jahr rund drei Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. „Derzeit laufen die Vorplanungen für die Ausschreibungen und Vergaben“, sagt Josef Stocker, Sprecher der Kelag.