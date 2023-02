Es waren empfindliche Geldstrafen, die im Vorjahr wieder für Aufregung unter jenen Millstatt-Besuchern sorgte, die sich mit der Parkraumbewirtschaftung in der Marktgemeinde nicht zurechtfanden. Wie die Kleine Zeitung berichtete, werden die Stellplätze, die sich im Besitz der Österreichischen Bundesforste befinden, von der "Apcoa" bewirtschaftet. Ab 1. März gilt von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr wieder die Gebührenpflicht.

Kostenpflichtig bleibt das Parken bis 31. Oktober. Das Entgelt beträgt unverändert 0,50 Euro pro Stunde, wobei höchsten sechs Euro pro Tag zu bezahlen sind. Auf den gemeindeeigenen Parkplätzen wurde ja ebenfalls eine Gebührenpflicht beziehungsweise Kurzparkzonen eingeführt.

Wie parkt man richtig?

Auf den Stellplätzen der Bundesforste ist die Bezahlung am Parkautomaten in bar, mit Bankomat- oder Kreditkarte sowie per Handy über die "Apcoa Flow App" möglich. Mit dieser kann bei Verlängerung der Parkdauer auch nachgezahlt werden.

Verfügbar ist wieder ein Ganzjahresticket (96 Euro) oder Wochen- und Monatstickets (24 beziehungsweise 38 Euro), wobei mit diesen kein freier Stellplatz garantiert wird. Diese werden online bereits auf www.apcoa.at/parken/millstatt angeboten, sind allerdings an das Fahrzeugkennzeichen gebunden. Dauerparker mit einem dieser drei Tickets müssen vor Ort kein zusätzliches Ticket mehr lösen. Auch beim Kauf eines stundenweisen Tickets muss das eigene Kennzeichen nicht mehr eingegeben werden. Fehlende oder abgelaufene Parkscheine werden durch die Park&Control PAC Austria GmbH durchgeführt.