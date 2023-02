Zwar liegt wegen der bevorstehenden Landtagswahl am 5. März noch kein beschlossenes Straßenbaubudget seitens des Landes vor, aber es gibt eine Freigabe von knapp sechs Millionen Euro (4,88 Millionen für den Bezirk Spittal, 1,1 Millionen Euro für Hermagor) für wichtige Sanierungsmaßnahmen desolater Straßen und Brücken in Oberkärnten. Ein entsprechender Regierungsbeschluss liegt laut Büro von Straßenbaureferent Martin Gruber vor: "Damit die Arbeiten an Kärntens Straßen nicht monatelang stillstehen." Der genaue Zeitplan für die Baustellen ist aber noch nicht fix.