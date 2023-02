Ein 41 Jahre alter Kärntner hat am vergangenen Sonntag bei Hermagor seinen 34 Jahre alten Nebenbuhler mit einem Messer angegriffen und ihm mehrere Stichverletzungen zugefügt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte der APA am Freitag entsprechende Medienberichte. Ermittelt wird wegen Mordverdachts. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft, das Opfer wird im Krankenhaus behandelt.

Die Attacke fand gegen 3 Uhr nachts bei einem Hauseingang statt, sagte Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse. Das Opfer der Messerattacke hatte eine Beziehung mit der Ehefrau des Verdächtigen. Beim Motiv dürfte es sich also um Eifersucht gehandelt haben.