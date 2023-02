Kaiserwetter und frühlingshafte Temperaturen prägten den heuer bereits zum 45. Mal ausgetragenen Strasskopf-Tourenlauf in Winklern. Die Bedingungen waren für die Teilnehmer aus Oberkärnten und Osttirol Fluch und Segen zugleich. Mit den Verhältnissen am besten zurecht gekommen ist der Asslinger Thomas Mair vom Compedal Racing Team. Er lieferte sich mit seinem Teamkollegen Andreas Niederwieser einen Fight um den Tagessieg. Schließlich konnte Mair aber mit einem ordentlichen Vorsprung von fast drei Minuten den Sieg ins Ziel bringen. Platz drei ging ebenfalls an einen Osttiroler Sportler, Herbert Hauser aus Virgen.