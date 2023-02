„I werd am Nossfeld an Schilift bau'n“, kündigte im Frühsommer 1958 der Unternehmer Hans Jenul (1911 bis 1985) am Mittagstisch seiner Familie an. Jenul betrieb zu der Zeit den Steinbruch und die Betonwarenzeugung in Podlanig bei Hermagor. Tochter Helli, damals im Vorschulalter, erinnert sich: „Meine Mama war dagegen, und zweifelte, ob da oben überhaupt jemand Skifahren will." „Da ist immer viel Schnee, unsere Leute werden kommen und auch die Italiener“, war sich Jenul sicher. Rasch ging er an die Umsetzung des rund 250 Meter langen Schleppliftes, ausgehend von den heutigen Babylift-Einstiegen auf das Hühner-Nockl.