Die euphorische, leidenschaftliche und standhafte Zucht des Norikerpferdes prägt den Noriker Pferdezuchtverein K32 aus der Gemeinde St. Stefan im Gailtal. Gegründet wurde der Verein von Ludwig Nessmann am 24. Februar 1993 in Vorderberg. Dieses Engagement führte für den kleinsten Verein in dieser Branche schon zu sehr großen Erfolgen.