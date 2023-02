Im Fasching ist man in Gmünd getreu dem Motto "He Du!" mit jedem per Du. Das Faschingsfinale lockte Zuschauer aus ganz Oberkärnten zum Umzug. Der Askö Gmünd unter Obfrau Tamara Krammer organisierte das närrische Treiben, das unter dem Motto "Glanz & Glamour – eine prachtvolle Stadt" stand.