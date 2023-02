Die Raggaschlucht ist seit vielen Jahren ein sehr beliebtes Ausflugsziel in der Gemeinde Flattach in Oberkärnten, das jährlich von rund 50.000 Gästen besucht wird. Bereits im Vorjahr wurde der Online-Auftritt des Ausflugszieles erneuert, jetzt wird weiter in die Modernisierung der Raggaschlucht investiert, um die Aufenthaltsqualität für die Gäste zu erhalten.