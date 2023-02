Im Zeitraum von Samstag 17 Uhr bis Montagmittag brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnung einer 62jährigen Frau in Spittal an der Drau ein. Die Einbrecher durchwühlten die gesamte Wohnung auf der Such nach Wertgegenständen. Es wurden Schmuck und Bargeld in unbestimmter Höhe gestohlen.