Über 30 Jahre gestaltete Peter Altersberger Volkskultur-Sendungen für "Radio Kärnten" und anschließend für den Radiosender RAI Südtirol. Am Faschingsdienstag feiert der Seebodener in bester körperlicher und geistiger Verfassung den 85. Geburtstag. Er fährt alle sechs Wochen nach Bozen, um sechs Sonntagssendungen der Reihe "Von Wien ins Alpenland" aufzunehmen. Als Moderator und Aufnahmeleiter bemühte er sich in seinen Sendereihen, wie dem "Kärntner Liederstandl", stets um die Belebung des alten Liedguts. Altersberger war auch Gestalter der Opernsendung "Opernklassiker", für die er viele Weltstars interviewte.