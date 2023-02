Im Zuge der Pistenpräparierung mit einer Pistenraupe am "Reidenbichl", im Skigebiet in der Gemeinde Weissensee, Bezirk Spittal/Drau bemerkte der 56-jährige Fahrer am 14. Februar um 17.00 Uhr plötzlich ein Feuer im Bereich der Heckhydraulik. Da er das Feuer mittels mitgeführtem Feuerlöscher selbst löschen konnte, war die Verständigung der Feuerwehr nicht mehr notwendig. Laut Angaben der Servicetechniker fing die Magnetspule, welche die Ventile für die Hydraulik schaltet, vermutlich durch einen Kurzschluss Feuer. Durch den Brand entstand den Bergbahnen Weissensee ein Sachschaden von rund 4000 Euro.