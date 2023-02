"Wir haben eine Störung und sind bemüht, diese so rasch wie möglich zu beheben. Weitere Informationen in 15 Minuten. Attention!..." Diese automatisierten Sätze hörten die mehr als 160 Skifahrerinnen und Skifahrer Samstagvormittag auf dem Nassfeld ziemlich oft. Wie berichtet, stand der Millennium-Express 78 Minuten lang still, weil bei der zentralen Steuerung ein Defekt inklusive Brandmeldealarm aufgetreten war. Ein Notbetrieb war laut Prokurist Stefan Flaschberger nicht möglich.