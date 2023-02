Großeinsatz in Mauthbrücken

Auto in Kärnten in die Drau gestürzt: 20-Jähriger tot

Taucher, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Ein Fahrzeug ist in Mauthbrücken, Gemeinde Stockenboi, in die Drau gestürzt, der Lenker (20) aus dem Bezirk Spittal an der Drau konnte nur noch tot geborgen werden. Suche nach Vermissten abgebrochen.