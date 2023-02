Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng feierte am Donnerstag ihr Opernball-Debüt. Gemeinsam mit ihrem Papa ließ sie das Tanzbein schwingen – und erfüllte ihm damit einen Traum.

In diesem Kleid fegte Melissa Naschenweng übers Parkett

"Mein Papa wollte immer einmal auf den Wiener Opernball und ich bin glücklich, dass ich ihm diesen Wunsch nun erfüllen konnte", schreibt Schlagerstar Melissa Naschenweng am Tag nach dem legendären Opernball auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Kärntnerin feierte am Donnerstag ihr Debüt auf dem Ball der Bälle.

Zur Vorbereitung auf das Event gab es gleich verschiedene Proben – einerseits wurde der standesgemäße Walzer gemeinsam mit ihrem Papa (aber auch mit ihrem Bruder) geprobt, andererseits gab es auch Anproben verschiedenster Kleider. Mit einem weiten Prinzessinnenkleid in glitzerndem Blau führte sie ihre Fans vor wenigen Tagen in die Irre, inzwischen ist das Geheimnis gelüftet: Naschenweng trug eine edle Robe mit Farbverlauf, dazu goldene Accessoires. Die Haare waren in einer dezenten Version des modernen "Wetlooks" nach hinten gestylt.

Ihren Füßen gönnt die Lesachtalerin übrigens keine Pause, denn vom Opernball am Donnerstag geht es gleich direkt weiter zum steirischen Bauernbundball am Freitag.

Wenige Stunden bevor hier "Alles Walzer" erklingt, nämlich um 16 Uhr, feiert zudem Naschenwengs neuestes Musikvideo zu ihrer Single "Luis von do" Premiere.