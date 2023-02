Zwei Skiunfälle ereigneten sich Donnerstagnachmittag in Oberkärnten. Im Skigebiet Heiligenblut kam eine 13-jährige Skifahrerin aus Serbien auf der sogenannten "Muldenabfahrt" in der Fleiß aus eigenem Verschulden zu Sturz und erfasste mit ihren Schiern ihren 44-jährigen Vater und verletzte diesen unbestimmten Grades an den Beinen. Er wurde nach Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.