Die Parkplatzsuche gestaltete sich Donnerstagabend in der Gemeinde Stall schwierig. Der Ortskern der Mölltaler Gemeinde platzte aus allen Nähten. Auf der Straße war die Hölle los. Vor Ort traf man gleich auf ein Großaufgebot der Polizei. Mindestens sechs Polizeibeamte in Uniform standen im Dienst. Beim Vorbeigehen waren einige davon bereits mit einem betrunkenen Besucher beschäftigt. "Eine Veranstaltungsüberwachung gibt es immer. Wir haben mit vielen Besuchern gerechnet. In erster Linie waren die Beamten vor Ort, um Verkehrs- und Parkprobleme zu koordinieren. Außerdem gab es eine Amtshandlung im Nahbreich der Veranstaltung", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnig.