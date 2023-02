Bei einem Kinderskikurs im Skigebiet Weissensee wurde ein Sechsjähriger schwer verletzt. Der Bub aus dem Burgenland kollidierte beim Talwärtsfahren auf einer Übungspiste mit einer Hinweistafel und fuhr anschließend in ein Sicherheitsnetz. Die Skilehrerin versuchte noch, ihn an den Armen zu packen und aufzuhalten, was leider misslang. Der Sechsjährige wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen.