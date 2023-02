An einem kleinen "Silicon Valley" bauen die beiden Gailtaler Bernd Preiml (36) und Markus Grössing (30). Sie gründeten in Hermagor die BEMATronics Gmbh. Die beiden Jungunternehmer gingen wohlüberlegt an diese Betriebsgründung heran, suchten im Vorjahr nach geeigneten Räumlichkeiten und wurden im ehemaligen Caritas-Haus in der Hermagorer Hauptstraße fündig. Die Immobiliengesellschaft R&M OG kam bei der Adaptierung des Raumes den Wünschen der beiden Pächter nach. "Das war ein absoluter Glücksfall für uns", sagt Preiml. Aktuell stehen nun rund 250 Quadratmeter Fläche für Produktion, Lager und Nebenräume zur Verfügung, eine Ausweitung des Raumangebotes ist möglich.