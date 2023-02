Viele Absolventen einer höheren Schule kennen den Reiseveranstalter "Splashline". Die Wiener Agentur hat sich seinerzeit mit "Summersplash", der exklusiven Maturareise in die Türkei, einen Namen gemacht. Mittlerweile macht Splashline nicht mehr die größte Maturareise, sondern die größte Wintersportwoche für Schüler. "ÖBB s'cool" nennt sich die Reise, welche am Nassfeld über die Bühne geht. Für 469 Euro erhalten Schüler die Anreise mit den Öffis, eine Unterkunft mit Vollpension sowie den Skipass und die Ausrüstung. Wer nicht Skifahren will, kann sich für eine andere Sportart entscheiden.