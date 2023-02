"Wir haben im Oktober 2021 die ehemalige Konditorei Claus übernommen. Seit diesem Zeitpunkt stellen unsere einheimischen Gäste immer wieder dieselbe Frage: 'Gibt es wieder einen Rosenmontagsball?' Die Antwort ist kurz und bündig: 'Ja, es gibt ihn wieder'", schmunzelt Christoph Hinteregger, der mit seiner langjährigen Partnerin Karin Bürger das Kaffeehaus am Hauptplatz in Seeboden betreibt. Dazu muss man wissen, dass der Rosenmontagsball beim "Claus" legendär war: Maske war Pflicht, gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden des Faschingsdienstags hinein. Zum Faschingsausklang war dieser Ball für Seebodener und Besucher aus den umliegenden Gemeinden Pflicht.