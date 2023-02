In Zeiten gestiegener Preise und hoher Kosten wird es auch für eingefleischte Skifahrer immer schwieriger, Geld für einen Skitag aufzubringen. Viele Sportler wollen sich eine Tageskarte nicht mehr leisten und bevorzugen flexible Modelle wie Zeit- oder Punktekarten. Und wieder anderen reicht ein Pistenvergnügen von ein bis zwei Stunden, um dann in einer Hütte im Skigebiet die Sonne zu genießen. Um die dahinschmelzende Zahl der Skifahrer einigermaßen zu halten, muss sich die Tarifgestaltung immer öfter an die verschiedenen Bedürfnisse der Skifahrer anpassen.