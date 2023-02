Es lässt sich nicht leugnen: Der Winterbetrieb in den Kärntner Skigebieten ist stromintensiv und sündteuer geworden. Teilweise müssen Strompreissteigerungen von 300 Prozent hingenommen werden. Daher sind Überlegungen in Richtung alternativer Energieformen ein Gebot der Stunde, zumal sich Seilbahnstationen am Berg für die Energie aus der Sonne anbieten würden.