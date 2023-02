In Spittal wird mit dem Schuljahr 2023/24 erstmals eine Pflegeausbildung an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) angeboten. Junge Leute schließen nach fünf Jahren in der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS) nicht nur mit der Matura ab, sondern sind in dualer Ausbildung dann auch Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten. HLW-Direktor Adolf Lackner und Bildungsberater Gernot Tischler wurden nach erfolgreicher Einführung der dreijährigen Ausbildung "Fachschule für Sozialberufe" von der Bildungsdirektion Kärnten beauftragt, die neue fünfjährige duale Ausbildung für Oberkärnten anzubieten.

"Oberkärnten wird Schritt für Schritt zum Kompetenzzentrum für eine breite Ausbildung in der Sozialwirtschaft, in der Pflege und in Sozialbetreuungsberufen", freut sich Lackner. Potenzial hat dieses neue Bildungsangebot jedenfalls, ist er überzeugt, bietet die fünfjährige Ausbildung eine stark ineinandergreifende theoretische und praktische Vernetzung. Bereits ab dem zweiten Jahrgang verbringen die Auszubildenden zumindest einen Tag jeder Unterrichtswoche in der Praxis, in den perfekt eingerichteten Übungsräumen der Kooperationsschule für Gesundheitsberufe und Krankenpflege in Villach und in Praxisbetrieben wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Ordinationen.

Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Samonigg

"Eine intensive Zusammenarbeit pflegen wir mit dem Krankenhaus Samonigg, denn über Jahre bauen wir auf Zusammenarbeit, verstärken Schulprojekte, kooperieren bei Vertiefungen der HLW Ausbildungen. Nun wollen wir neben Wirtschaft und IT auch ein Kompetenzzentrum für die Sozialberufe und die Pflege schaffen", sind sich Direktor Adolf Lackner und die Geschäftsführerin des Krankenhauses Spittal, Andrea Samonigg-Mahrer, einig.