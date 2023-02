Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal tätigte am 12. Februar in einer Waldparzelle in der Stadtgemeinde Radenthein Waldarbeiten mit einer Motorsäge. Während einer Mittagspause ließ er die Motorsäge auf einem dortigen Baumstumpf stehen und verließ die Örtlichkeit. Ein vorbeikommender Spaziergänger sah die Motorsäge und entschloss sich, diese kurzerhand mit nach Hause zu nehmen.

Aufgrund effektiver Ermittlungen und der Spurenlage am Tatort konnte innerhalb kürzester Zeit ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal als Beschuldigter ausgemittelt werden. Der Mann war sofort geständig und retournierte die Motorsäge.