"Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus", hat Roy Black anno 1968 gesungen. Blumenstrauß hat Schlagersängerin Melissa Naschenweng zwar (noch) keinen, im weißen Kleid zeigte sich die Kärntnerin aber auf ihren Social-Media-Kanälen.

Und obwohl die Liebesgerüchte mit ÖSV-Ass Christian Walder von Naschenwengs Management dementiert wurden – steht da vielleicht doch eine Hochzeit bei der 32-Jährigen an?

Nein. Falscher Alarm, das weiße Kleid trug die Schlagersängerin "nur" für Dreharbeiten. Ihr neues Video zu ihrem Hit "Luis von do" erscheint am Freitag. Wer in der Zwischenzeit schon einmal den Text der neuen Remix-Version mit DJ Herzbeat lernen will, um beim nächsten Konzert fleißig mitsingen zu können, kann das mit dem bereits existierenden Lyrics-Video tun.