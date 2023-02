"Offen, ehrgeizig und neugierig", nennt Floristin Verena Unteregger aus Möllbrücke (Bezirk Spittal an der Drau) drei ihrer Wesenszüge. Kein Wunder also, dass die 24-Jährige auch für das Amt der steirischen Blumenkönigin offen war. Ihr Anliegen? "Mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit für Blumen und vor allem für die ganze Berufsgruppe erlangen." Oft werde die Floristik mit dem Handel in eine Schublade gesteckt – "viele übersehen dabei aber, wie viel Wissen und Handwerk dahintersteckt", so Unteregger.