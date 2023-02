Der SV FK Spittal ist der zweiterfolgreichste Schwimmverein in Österreich. Mit Heiko Gigler, der sich derzeit im Trainingslager in Teneriffa befindet, hat man zusätzlich einen Olympioniken in den eigenen Reihen. Doch der Schimmverein Spittal ist nicht nur Heiko Gigler, denn hinter ihm stehen schon die nächsten vielversprechenden Talente in Lauerstellung. Leon Trattler (17) und Marijana Jelic (18) zählen zu den größten Zukunftshoffnungen im Österreichischen Schwimmsport und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Olympia.