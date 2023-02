Im Lieser-Maltatal formiert sich eine ungewöhnliche Allianz: Fünf Kommunen wollen eine Energiegemeinschaft bilden. Sie planen den Bau eines Kleinwasserkraftwerks an der Lieser mit einer Jahresleistung von 6 GWh. Es soll nicht bloß ans Stromnetz angeschlossen werden, sondern die Gemeinden Krems, Rennweg, Trebesing, Malta und Gmünd energieautarker machen – und das smart: So sollen Regionalbusse direkt Strom tanken können. Martin Bacher (Bacher Reisen) will den Linien- und Schulverkehr statt mit Dieselbussen künftig mit regional erzeugtem Strom abwickeln. Weiters soll ein elektrisch angetriebener Häcksler in Verbindung mit einem Holzlager Bioheizwerke bedienen.