Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng schlüpfte neuerdings in die Rolle einer Tanzlehrerin. Der Schüler ist kein Geringerer als ihr jüngerer Bruder. Zu ihrem Song "Luis von do" wird bei ihr daheim getanzt, wie sie ihre Fans in einem Video in den sozialen Medien wissen lässt. Und dazu postete die Musikerin die Worte: "Mein kleiner Bruder wird erwachsen."

Die tänzerische Unterweisung schien nicht so recht zu fruchten. Denn bei seinem Schülerball wurde der junge Kärntner von seinen Freunden auf Händen durch den Saal getragen – zu einem Lied seiner berühmten Schwester, versteht sich. Und Melissa Naschenweng kommentiert das mit den Worten: "Und so, wenn ich nicht dabei bin."