Etliche Interessierte stöberten am Samstag bereits durch das umfangreiche Sortiment und genossen den feinen Duft nach Bienenwachs im neuen Geschäft für Imkereibedarf in Möllbrücke. In den zuletzt leer stehenden Räumlichkeiten der alten Post hat der Imkereifachhandel Neubersch mit Stammsitz in St. Michael ob Bleiburg eine neue Filiale eröffnet. Hier wird Roman Lapusch als Geschäftsführer Imkerinnen und Imkern beratend in Sachen Material zur Seite stehen. Er ist selbst Bienenwirtschaftsfacharbeiter und Herr über 40 Bienenvölker im Rosental.