Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei in Oberkärnten und Osttirol. "Ein bislang unbekannter Täter soll in einem Geschäft in Winklern eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben", bestätigte Lisa Sandrieser, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten, am Vormittag.

Der Mann habe die Mitarbeiterin gezwungen, ihm Bargeld in bislang unbekannter Höhe auszuhändigen und in einen Rucksack zu stecken. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Laut ersten, unbestätigten Informationen soll der Räuber rund 20.000 Euro erbeutet haben.

Polizeihubschrauber im Einsatz

"Im Moment läuft noch die Fahndung, beteiligt sind neben den Polizeistreifen in Kärnten und Osttirol auch das Einsatzkommando Cobra, die schnellen Reaktionskräfte, Hundestreifen sowie der Polizeihubschrauber Libelle", sagte Sandrieser.

Aufgrund des Großeinsatzes kam es immer wieder zu Verzögerungen auf den Straßen, zudem gab es längere Staus auf den Straßen durch das Möll- und Drautal.

"Glaube, es handelt sich um einen Profi"

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, handelt es sich bei dem Geschäft um einen Post-Partner, der Überfall fand gleich in der Früh statt, kurz nachdem die Angestellte die Türen aufschloss. "Ich glaube, dass es sich um einen Profi handelt", ist sich Bürgermeister Johann Thaler (SPÖ) sicher. "Das war sehr gut überlegt. Der Samstag ist der passende Tag, es gibt weniger Frequenz, keine Schüler, fast kein Lkw-Verkehr, keine Baustellen, keinen Stress."

Johann Thaler, Bürgermeister von Winklern © KK/Privat

So befand sich zu dem Zeitpunkt auch nur eine Mitarbeiterin in dem Geschäft und nicht, wie sonst manchmal zu Stoßzeiten, zwei. Auch der Verkehr spielte für den bislang unbekannten Täter eine Rolle, denkt Thaler. "Will ich aus dem Mölltal hinaus, kann ich entweder 40 Minuten nach Möllbrücke fahren oder 15 Minuten über den Berg nach Debant, das geht aber nur bei wenig Verkehr."

Auch aufgrund der großen Bargeldmengen glaubt Thaler nicht an einen Zufall. "Post-Partner haben neben Banken noch das meiste Bargeld. Im Moment werden hier auch viele Entschädigungszahlungen vom Bund ausgezahlt, wie der Teuerungs- und Energiekostenausgleich." Und am Land ziehe grade die ältere Bevölkerung Bargeld dem Telebanking vor.