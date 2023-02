Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei in Oberkärnten und Osttirol. "Ein bislang unbekannter Täter soll in einem Geschäft in Winklern eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben", bestätigt Lisa Sandrieser, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten.

Der Mann habe die Mitarbeiterin gezwungen, ihm Bargeld in bislang unbekannter Höhe auszuhändigen und in einen Rucksack zu stecken. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Laut ersten, unbestätigten Informationen soll der Räuber rund 20.000 Euro erbeutet haben.

Polizeihubschrauber im Einsatz

"Im Moment läuft noch die Fahndung, beteiligt sind neben den Polizeistreifen in Kärnten und Osttirol auch das Einsatzkommando Cobra, die schnellen Reaktionskräfte, Hundestreifen sowie der Polizeihubschrauber Libelle", sagt Sandrieser.

Aufgrund des Großeinsatzes kommt es derzeit zu Verzögerungen auf den Straßen und es gibt bereits längere Staus auf den Straßen durch das Möll- und Drautal.

Weitere Informationen folgen.