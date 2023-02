In die frostigen Fluten stürzt man sich auch gern am Weißensee, allerdings mit mehr als nur einer Badehose bekleidet. Im Vergleich zum Eisbaden hat man es beim Eistauchen fast schon wohlig warm. "Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren", schmunzelt Ernest Turnschek, der diesen Sport seit 34 Jahren betreibt und mit seiner Tauchschule "Yachtdiver" jedes Jahr von Ende Dezember bis Ende Februar Gäste aus aller Welt dazu an den Weißensee lockt.