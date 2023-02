Durch die gestiegenen Kosten für Strom und Energie wurden in den Bezirken Spittal und Hermagor die gemeindeeigenen "Strompreisbremsen" angezogen. Einerseits gibt es Sparmaßnahmen, etwa bei der Straßenbeleuchtung, andererseits sollen Investitionen den Verbrauch nachhaltig senken oder abdecken. In Radenthein wurde diese Woche eine Studie präsentiert, die den Energiehaushalt auf neue Beine stellen soll. "In den nächsten drei Jahren wollen wir unseren Eigenenergiebedarf selbst abdecken", schildert Bürgermeister Michael Maier (ÖVP) die ambitionierten Pläne.